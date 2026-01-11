VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Pagelle VN – Comuzzo segna e difende, Fagioli dirige: Mandragora sottotono

Fiorentina-Milan 1-1. La squadra di Vanoli ferma il Milan di Allegri: ecco i voti di ViolaNews alla partita del Franchi
Tommaso Ormini

COMUZZO 7 - Buona chiusura su Loftus-Cheek, anche se nel primo tempo Pulisic resta un pericolo costante per lui e Pongračić. Cresce con il passare dei minuti e al 65’ trova il gol del momentaneo vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo

MANDRAGORA 5,5 - Compitino nel primo tempo, con una rovesciata tanto ambiziosa quanto difficile. Nella ripresa sfodera un bel cross per Gosens, ma finisce lì. Esce al 64’ per Brescianini

