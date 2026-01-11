VN – Anche il ds del Bologna allo stadio: Fazzini, Fabbian e non solo

Discreti punti d'interesse sugli spalti dello stadio Franchi per Fiorentina-Milan: come appurato da Violanews, oltre al membro dell'agenzia di procura di Brescianini e Baldanzi e al doppio ex Jack Bonaventura, c'è anche il ds del Bologna Marco Di Vaio.
Marco Di Vaio avvistato al Franchi
La presenza del dirigente rossoblù, che non è nuovo a capatine a Firenze, potrebbe essere legata ad alcune piste di mercato: Fazzini per gli emiliani, Fabbian per i viola, due trattative che negli ultimi giorni hanno faticato a prendere piede, ma che hanno ancora tre settimane per essere studiate.
Inoltre, dopo Solomon i viola hanno bisogno di altri esterni: il nome dell'argentino Benjamin Dominguez rimane da monitorare per questa sessione invernale.
