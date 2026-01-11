Chi si rivede al Franchi. C’è anche Jack Bonaventura sugli spalti

Fiorentina-Milan è una partita che negli anni ha visto protagonisti numerosi doppi ex. Uno dei più amati negli ultimi anni, da entrambe le parti, è Jack Bonaventura. Il centrocampista è stato uno dei pilastri del ciclo-Italiano, mentre al Milan ha lasciato un bel ricordo, in un momento difficile per i rossoneri. Oggi Bonaventura è al Franchi per assistere a quella che è di fatto, la sua partita.