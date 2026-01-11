Fiorentina-Milan è una partita che negli anni ha visto protagonisti numerosi doppi ex. Uno dei più amati negli ultimi anni, da entrambe le parti, è Jack Bonaventura. Il centrocampista è stato uno dei pilastri del ciclo-Italiano, mentre al Milan ha lasciato un bel ricordo, in un momento difficile per i rossoneri. Oggi Bonaventura è al Franchi per assistere a quella che è di fatto, la sua partita.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Chi si rivede al Franchi. C’è anche Jack Bonaventura sugli spalti
altre news
Chi si rivede al Franchi. C’è anche Jack Bonaventura sugli spalti
Fiorentina-Milan è la partita di Jack Bonaventura. Il doppio ex è al Franchi per assistere al match
© RIPRODUZIONE RISERVATA