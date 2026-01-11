Gerson va al Cruzeiro, un trasferimento record. La presentzione è alla Joker

Altro trasferimento per Gerson, che ancora torna in Brasile. L'ex Fiorentina era in forza allo Zenit, che lo aveva pagato 25 milioni. Adesso però il centrocampista è tornato in patria, con un trasferimento da record. L'ambizioso Cruzeiro di Tite (ex allenatord del Brasile) lo ha acquistato per 26 milioni, una cifra mai vista per una squadra Sudamericana. I tifosi del club hanno atteso con ansia il suo arrivo, ed il club lo ha presentato con un chiaro riferimento a Joker.