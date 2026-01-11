Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Gerson va al Cruzeiro, un trasferimento record. La presentzione è alla Joker

altre news

Gerson va al Cruzeiro, un trasferimento record. La presentzione è alla Joker

gerson
Gerson torna in Sudamerica, un trasferimento storico. L'ex Fiorentina viene presentato in grande stile
Redazione VN

Altro trasferimento per Gerson, che ancora torna in Brasile. L'ex Fiorentina era in forza allo Zenit, che lo aveva pagato 25 milioni. Adesso però il centrocampista è tornato in patria, con un trasferimento da record. L'ambizioso Cruzeiro di Tite (ex allenatord del Brasile) lo ha acquistato per 26 milioni, una cifra mai vista per una squadra Sudamericana. I tifosi del club hanno atteso con ansia il suo arrivo, ed il club lo ha presentato con un chiaro riferimento a Joker.

Leggi anche
Palladino: “Fiorentina? Visioni diverse, ho lasciato io. All’Atalanta sono felice”
Roma, chi si vede sugli spalti. Il tributo dell’Olimpico a Edoardo Bove

© RIPRODUZIONE RISERVATA