Roma, chi si vede sugli spalti. Il tributo dell’Olimpico a Edoardo Bove

La Roma ha affrontato il Sassuolo allo stadio Olimpico imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Kone e Soulé in appena tre minuti. A godersi lo spettacolo sugli spalti c'era un ospite speciale: Edoardo Bove , annunciato dallo speaker e inquadrato dalle telecamere.

Il centrocampista è stato sommerso dagli applausi e ha saluto i suoi tifosi per quella che sarà probabilmente la sua ultima volta da giocatore all'Olimpico. Il giocatore infatti ha risolto il contratto che lo legava ai giallorossi, per lui vicina la destinazione Watford.