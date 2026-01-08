Kayode fa impazzire mezza Premier e anche le big di Serie A: i club interessati

Michael Kayode non è più una rivelazione. L’esterno classe 2004, cresciuto nella Fiorentina, si è affermato come uno dei giocatori più performanti dell’intera Premier League, attirando l’interesse di diversi top club europei.
Kayode potrebbe tornare in Serie A
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, su di lui si sono mossi nomi di primo piano come Manchester City e Bayern Monaco, oltre a due big della Serie A quali Juventus e Inter. I club italiani starebbero valutando l’ipotesi di riportarlo in patria in vista del mercato estivo, seguendolo con grande attenzione.
Al momento, però, il Brentford non sembra disposto a privarsene: il club inglese considera Kayode un elemento chiave e lo ritiene incedibile, almeno nel breve periodo.
