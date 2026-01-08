Kayode fa impazzire mezza Premier e anche le big di Serie A: i club interessati

Viola News
Kayode potrebbe tornare in Serie A
Michael Kayode non è più una rivelazione. L’esterno classe 2004, cresciuto nella Fiorentina, si è affermato come uno dei giocatori più performanti dell’intera Premier League, attirando l’interesse di diversi top club europei.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, su di lui si sono mossi nomi di primo piano come Manchester City e Bayern Monaco, oltre a due big della Serie A quali Juventus e Inter. I club italiani starebbero valutando l’ipotesi di riportarlo in patria in vista del mercato estivo, seguendolo con grande attenzione.

Al momento, però, il Brentford non sembra disposto a privarsene: il club inglese considera Kayode un elemento chiave e lo ritiene incedibile, almeno nel breve periodo.

