Harder sulla Fiorentina: “Annata molto difficile. Spero possano restare in A”

James Harder, giocatore della Fiorentina in prestito al Padova, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le parole del centrocampista sulla squadra di Paolo Vanoli:
Penso sia un’annata molto difficile, ma mi auguro tutto vada per il meglio, la piazza è una di quelle molto importanti e ho anche molti ex compagni lì. Spero possano restare in A
