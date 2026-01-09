Bove, rescissione con la Roma: accordo vicino con una squadra inglese

Edoardo Bove è pronto a tornare in campo. L'ex centrocampista della Fiorentina ha da poco rescisso il suo contratto con la Roma e si prepara ad una nuova esperienza, ovviamente estera. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il Watford, squadra inglese che attualmente milita in Championship (Serie B), è ad un passo dall'accordo con il calciatore. Bove ha aperto al trasferimento e quindi la trattativa non dovrebbe subire ulteriori complicanze. Presto l'ex numero 4 viola tornerà in campo e questa è una delle notizie più belle che potessimo sentire.