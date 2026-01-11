Palladino: “Fiorentina? Visioni diverse, ho lasciato io. All’Atalanta sono felice”

Il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, è tornato sul suo addio alla Fiorentina al termine della scorsa stagione, attraverso le dimissioni presentate a fine maggio: queste le sue parole a Rai Sport dopo la vittoria per 2-0 sul Torino:
Dalla Fiorentina nessuno mi ha cacciato, sono io che sono andato via. Penso di aver fatto un gran lavoro, siamo arrivati sesti e non succedeva da 15 anni. Ho cercato di dare il mio contributo valorizzando i giocatori, poi purtroppo non c'erano le stesse visioni con la società. Ho preferito cambiare e rinunciare a due anni di contratto. Però qui all'Atalanta si è aperto un bel portone: è una grande società, ambiziosa. Sono fortunato e felice.
