La Nazione ha pubblica una lettere di un padre che denuncia un aggressione verbale nei confronti del proprio figlio di 9 anni. Milanista, seduto in Maratona, è stato aggredito verbalmente al gol di Nkunku. Riproponiamo anche noi la lettera di denuncia:
9 anni, milanista, aggredito verbalmente: “Traumatizzato, non verrà più al Franchi”
La denuncia di un padre alla Nazione
Vi scrivo per segnalare un episodio increscioso accaduto allo stadio Artemio Franchi durante la partita Fiorentina-Milan, episodio che mi ha profondamente colpito non tanto per l'aggressività di un singolo individuo, quanto per il clima di totale indifferenza che lo ha circondato. Per la prima volta io e mio figlio ci siamo recati allo stadio per assistere dal vivo a una partita della squadra per cui tifiamo. I nostri posti erano in Tribuna Maratona. Al 90° minuto, al pareggio del Milan, mio figlio si è alzato ed ha urlato un semplice e spontaneo «Siiiii!», il gesto normalissimo e innocente di un bambino. A quel punto, un signore di circa 60 anni, si è girato verso di lui iniziando a inveire con tono minaccioso. Vedendo mio figlio impallidire, sono intervenuto facendo notare che stava aggredendo verbalmente un bambino di 9 anni. Da quel momento l'uomo ha rivolto le minacce a me. Quello che più mi ha colpito, però, è stato l'atteggiamento del resto della tribuna: decine di adulti hanno assistito in silenzio a una scena di violenza verbale verso un minore, senza dire una parola. Mi domando come sia possibile che sulle rampe e nelle tribune non siano presenti steward pronti ad allontanare soggetti del genere. Ho visto mio figlio profondamente scosso e temo che non vorrà mai più tornare al Franchi. So bene che la stragrande maggioranza dei tifosi della Fiorentina non riconosce in questo comportamento. Portare i bambini allo stadio dovrebbe essere un momento di festa e di educazione allo sport, non un'esperienza di paura
