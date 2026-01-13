A vent’anni la carriera può accelerare all’improvviso, e Pietro Comuzzo lo sa bene. In appena diciotto mesi è passato dall’esordio da titolare in Serie A al primo gol al Franchi, segnato contro il Milan, diventando uno dei volti simbolo di una Fiorentina che continua a crederci. Già un anno fa il Napoli aveva messo sul tavolo 35 milioni per lui, nonostante avesse pochissime presenze tra i professionisti, ma Commisso bloccò tutto. In estate ci ha provato anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: stavolta il club viola era pronto a cedere, ma Comuzzo ha scelto di restare, dimostrando una fame autentica e la volontà di competere ai massimi livelli.
CorSport: “Comuzzo e l’interesse del Milan in estate. E Gattuso osserva”
La svolta della sua stagione è arrivata con l’arrivo di Vanoli. Dopo un avvio complicato, condizionato da problemi fisici e da una difesa a tre poco adatta alle sue caratteristiche, il tecnico ha cambiato rotta, passando alla linea a quattro e rilanciandolo accanto a Pongracic. Da lì Comuzzo ha trovato continuità: titolare in otto delle ultime nove gare, quasi sempre tra i migliori, capace di reagire anche a momenti difficili come l’errore costato il rigore contro la Lazio. Il gol al Milan, squadra che lo aveva seguito in estate, ha rappresentato la consacrazione davanti al suo pubblico.
Dal punto di vista tecnico, Comuzzo è un difensore quasi fuori dal tempo: dominante nei duelli, efficace in marcatura anche a campo aperto, capace di limitare attaccanti del calibro di Lukaku, Vardy e Füllkrug. Restano margini di crescita, soprattutto nella fase di impostazione, ma la sua attenzione maniacale a ogni possesso lo avvicina a paragoni pesanti, come quello con Chiellini. Domenica a osservarlo c’era anche il ct Gattuso: dopo le prime convocazioni in azzurro con Spalletti, l’esordio in Nazionale sembra ormai solo una questione di tempo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
