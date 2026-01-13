CorSport: “Comuzzo e l’interesse del Milan in estate. E Gattuso osserva”

A vent’anni la carriera può accelerare all’improvviso, e Pietro Comuzzo lo sa bene. In appena diciotto mesi è passato dall’esordio da titolare in Serie A al primo gol al Franchi, segnato contro il Milan, diventando uno dei volti simbolo di una Fiorentina che continua a crederci. Già un anno fa il Napoli aveva messo sul tavolo 35 milioni per lui, nonostante avesse pochissime presenze tra i professionisti, ma Commisso bloccò tutto. In estate ci ha provato anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi: stavolta il club viola era pronto a cedere, ma Comuzzo ha scelto di restare, dimostrando una fame autentica e la volontà di competere ai massimi livelli.