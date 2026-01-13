Viola News
Corriere Fiorentino

CorFio: “Fabio Paratici prepara l’arrivo di nome top secret. Ecco in che ruolo”

Il mercato della Fiorentina non si ferma
Redazione VN

Fabio Paratici, a lavoro sulla Fiorentina da Londra, sta seguendo diverse piste per il mercato viola. Dall'attacco alla difesa, passando per il centrocampo.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino,l'arrivo di Brescianini non basta a rivoluzionare una parte di campo che ha bisogno di forze fresche. Attenzione quindi al "Miser X":

 Occhio anche alla pista che porta a una nuova mezzala (il nome al momento resta top secret): l’arrivo di Brescianini infatti non basta per cambiare il volto del cuore della squadra.

