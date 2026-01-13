Viola News
Roma, sale la candidatura di Fortini. Gazzetta: “Rientra nell’affare Baldanzi”

La Gazzetta dello Sport su Niccolò Fortini
La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul mercato della Roma, ha parlato del possibile affare Baldanzi con l'inserimento nella trattativa di Niccolò Fortini: 

Intanto sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra. L'esterno è in scadenza 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze.

