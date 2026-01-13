La Gazzetta dello Sport, soffermandosi sul mercato della Roma, ha parlato del possibile affare Baldanzi con l'inserimento nella trattativa di Niccolò Fortini:
Roma, sale la candidatura di Fortini. Gazzetta: “Rientra nell’affare Baldanzi”
Intanto sale anche la candidatura di Fortini per la fascia sinistra. L'esterno è in scadenza 2027 con la Fiorentina e sembra destinato a rientrare nella trattativa per portare Baldanzi a Firenze.
