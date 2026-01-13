CorSport: “Perché Vanoli vuole Baldanzi. Attenzione alle contropartite”

Il Corriere dello Sport sulla situazione Baldanzi

Redazione VN 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 08:33)

La Fiorentina e Tommaso Baldanzi restano in attesa della Roma. Il giocatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in viola ed è pronto a iniziare una nuova avventura alla corte di Paolo Vanoli, ma l’operazione è legata alle mosse dei giallorossi. Le parti stanno trattando sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Prima di liberare Baldanzi, però, la Roma vuole cautelarsi con l’arrivo di un nuovo attaccante.

La Fiorentina considera Baldanzi un profilo ideale per le proprie esigenze tecniche e tattiche. I viola cercano un giocatore rapido, brevilineo e di qualità, capace di muoversi sia al centro della trequarti sia sulla fascia destra, con la caratteristica fondamentale di essere mancino. L’ex Empoli risponde perfettamente a questo identikit, motivo per cui il club di Commisso è in pressing sui capitolini da oltre una settimana.

Dal punto di vista economico l’operazione è sostenibile: l’ingaggio di Baldanzi, pari a circa 1,1 milioni netti a stagione, non rappresenta un ostacolo. Alla base dell’accordo ci sarebbe un contratto fino a giugno, con opzione per altri quattro anni, fino al 2030. L’affare è ben impostato e vicino alla definizione, al momento senza contropartite tecniche, anche se l’inserimento di eventuali pedine per ridurre i costi non è da escludere. Lo scrive il Corriere dello Sport.