Gazzetta: “Paratici guarda ancora in casa Juve, piace Gatti”. C’entra Gudmundsson?

Si sta scaldando l'asse Fiorentina-Juventus, con Fabio Paratici che avrebbe sondato qualche giocatore di Spalletti. Dopo Rugani, ai viola piace Federico Gatti, con Comolli che avrebbe messo nel mirino Albert Gudmundsson. Ecco il punto della Gazzetta dello Sport:
Altro nome per la difesa della Fiorentina
Altro profilo che piace è Federico Gatti, pure lui out dopo l'intervento al menisco (14 presenze finora) non più intoccabile alla Juventus ma con uno stipendio più alto (3 milioni circa). I bianconeri cercano invece un vice Yildiz e nella lista dei papabili c'è pure Albert Gudmundsson, che però per i viola è considerato incedibile in questa sessione di mercato. Difficile perciò che la Fiorentina accetti di inserire l'attaccante islandese all'interno di una trattativa. Per ora siamo ancora nella fase dei sondaggi.
