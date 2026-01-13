Non solo Vitik, CorFio: “Per la difesa piace una vecchia conoscenza della Serie A”

Viola News
Altro nome per la difesa della Fiorentina
Il focus della Fiorentina si è spostato sulla difesa. Con la cessione di Pablo Marì,Paolo Vanoli ha bisogno di un altro centrale così da rinforzare il reparto. Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino, oltre al bolognese Vitik, piace una vecchia conoscenza del nostro campionato:

Di certo con Pablo Marì ufficialmente ceduto all’Al Hilal, e con Viti in procinto di trasferirsi alla Sampdoria (ma ancora resiste la sua speranza di restare in serie A) è la difesa il reparto più bisognoso, tanto che la ricerca potrebbe non esaurirsi a un solo centrale di piede sinistro. Sfumato Dragusin, e tenuti in sospeso Coppola e Becao, le ultime idee sono il bolognese Vitik e l’ex Udinese oggi al Leeds Bijol.

