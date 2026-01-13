Gazzetta: “I buoni rapporti tra Paratici e Chiellini portano un difensore in viola”

La Fiorentina cerca un difensore. La cessione di Pablo Marì da Inzaghi e l'imminente addio di Mattia Viti, libera diverso spazioche Fabio Paratici deve colmare. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'ex Juventus starebbe guardando proprio in casa Juve, dove piace Daniele Rugani:
La Gazzetta dello Sport su Rugani
Il nome nuovo è quello di Daniele Rugani, centrale della Juventus già accostato in passato al club viola che in questo momento è infortunato. A favorire l'operazione potrebbero essere gli ottimi rapporti tra Fabio Paratici, diesse in pectore della Fiorentina, in attesa di essere liberato dal Tottenham (arriverà a fine mercato) e il bianconero Giorgio Chiellini, braccio destro dell'ad Damien Comolli. L'idea è quella di provare a imbastire un'operazione in prestito, per aumentare il livello d'esperienza della difesa e garantire un'opzione in più a Paolo Vanoli. Rugani, fermo per una lesione al gemello mediale della gamba destra, rientrerà in campo a inizio febbraio. Finora ha trovato poco spazio e rischia di averne ancora meno con il rientro di Gleison Bremer e l'arretramento di Teun Koopmeiners.
