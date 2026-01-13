Baldanzi, ma non solo. CorSport: “Vanoli vuole altri esterni, i nomi in ballo”

Baldanzi, ma non solo.Il Corriere dello Sport parla della possibilità di vedere in viola altri esterni. Dipenderà da come Paolo Vanoli vorrà gestire il centrocampista oggi alla Roma:
L'arrivo di Baldanzi potrebbe non ostacolare a priori quello di un altro esterno offensivo. Dipenderà da come verrà impiegato l'ex Empoli. Come dicevamo, la Fiorentina punta su calciatori di piede sinistro per la fascia destra. Il rafforzamento del 4-1-4-1 (e in prospettiva l'eventuale 4-2-3-1) richiede quel tipo di profili. Infatti è tornato d'attualità Cyril Ngonge, di proprietà del Napoli e in prestito al Torino dallo scorso luglio. Il classe 2000, mancino, era stato un obiettivo dei viola due anni fa esatti. Sullo sfondo restano Benjamin Dominguez del Bologna e Jeremie Boga del Nizza, ma più defilati rispetto al belga. Sta di fatto che la linea di Paratici e Goretti è di ripopolare la rosa di esterni, sconfessando evidentemente il mercato estivo.
