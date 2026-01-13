Viola News
Gazzetta dello Sport

Gazzetta: “La Fiorentina guarda in Coppa d’Africa per la difesa”

Goretti
Paratici vuole rinforzare la difesa
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport continua a soffermarsi sulla difesa. Fabio Paratici sta sondando diverse piste per regalare a Vanoli un centrale di livello:

Tra i giocatori monitorati ci sono anche Samuel Kotto, 22 anni, difensore del Gent di piede mancino, particolare non indifferente visto che sia Viti sia Pablo Mari sono mancini. Kotto si è fatto notare in Coppa d'Africa con il Camerun ed è nel mirino pure di Udinese e Genoa. Altri nomi: Diego Coppola del Brighton e la suggestione Eric Dier, inglese del Monaco, ex Tottenham, che però ha un ingaggio alto.

