La Gazzetta dello Sport continua a soffermarsi sulla difesa. Fabio Paratici sta sondando diverse piste per regalare a Vanoli un centrale di livello:
Gazzetta: “La Fiorentina guarda in Coppa d’Africa per la difesa”
Paratici vuole rinforzare la difesa
Tra i giocatori monitorati ci sono anche Samuel Kotto, 22 anni, difensore del Gent di piede mancino, particolare non indifferente visto che sia Viti sia Pablo Mari sono mancini. Kotto si è fatto notare in Coppa d'Africa con il Camerun ed è nel mirino pure di Udinese e Genoa. Altri nomi: Diego Coppola del Brighton e la suggestione Eric Dier, inglese del Monaco, ex Tottenham, che però ha un ingaggio alto.
