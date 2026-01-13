Repubblica: “La posizione di Fortini sulla sua possibile partenza a gennaio”

La Fiorentina spinge per Baldanzi, la Roma pensa a Fortini: intrecci di mercato tra le due società.

Redazione VN 13 gennaio 2026 (modifica il 13 gennaio 2026 | 10:50)

Il calciomercato tiene aperto un canale diretto Firenze e Roma. Dopo l'arrivo di Solomon e Brescianini, i viola continuano a lavorare sul mercato in entrata e insistono per Tommaso Baldanzi, obiettivo viola fin dai tempi dell'Empoli.

I contatti tra i due club proseguono e la Fiorentina ha già incassato la disponibilità del giocatore, che vedrebbe di buon grado un ritorno in Toscana. Al Viola Park filtra fiducia sulla buona riuscita dell’operazione e non preoccupa più di tanto la concorrenza del Genoa, che si è informato nelle ultime ore.

Il principale ostacolo resta però Gasperini, che ha posto un veto sulle uscite finché la Roma non avrà completato alcune operazioni in entrata. In questo senso, l’accordo ormai vicino per l’acquisto di Robinio Vaz potrebbe sbloccare la situazione e aprire alla cessione di Baldanzi, valutato dai Friedkin attorno ai 13 milioni di euro.

Se la Fiorentina guarda in casa Roma, anche i giallorossi osservano con attenzione quanto accade a Firenze. Il nome caldo è quello di Niccolò Fortini, profilo molto apprezzato da Gasperini. Il direttore sportivo Massara ha già manifestato l’interesse ai dirigenti viola per avviare una trattativa.

La Fiorentina, consapevole del talento del classe 2006, vorrebbe trattenerlo, ma il contratto in scadenza nel 2027 e i dialoghi sul rinnovo ancora in corso impongono valutazioni. Il club lo valuta tra i 15 e i 20 milioni, con la decisione finale che spetterà alla società: il giocatore non forzerà la mano, pur essendo lusingato dall’interesse della Roma. Lo scrive La Repubblica.