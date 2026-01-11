E' sempre più una Sampdoria a tinte viola. I blucerchiati stanno provando a prendere Mattia Viti e Christian Kouamé, dopo essersi assicurati nei giorni scorsi il prestito di Tommaso Martinelli. Il difensore ex Empoli è stato per gran parte della prima metà di stagione la riserva di Luca Ranieri, scendendo in campo 8 volte (spesso a gara in corso). Con il passaggio alla difesa a quattro da parte di Vanoli lo spazio per lui si è ulteriormente assottigliato ed è ipotizzabile l'interruzione del prestito con il Nizza che poi lo girerebbe al Doria. Kouamé invece, dopo aver recuperato dalla rottura del crociato, le chance sono state pochissime e l'ivoriano sembra ampiamente fuori dai piani viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Dopo Martinelli è sempre più Samp-viola. La lista degli ex rischia di allungarsi
news viola
Dopo Martinelli è sempre più Samp-viola. La lista degli ex rischia di allungarsi
L'asse Fiorentina-Sampdoria va verso altre operazioni. I blucerchiati hanno chiesto Viti e Kouamé
Il legame tra viola e Samp però non è finito qui. A Genova c'è dalla scorsa stagione Lorenzo Venuti, attualmente ai box per un infortunio al ginocchio che ne ha decretato anzitempo la fine della stagione, ma da questa estate c'è anche Antonin Barak. L'"eroe" di Basilea è uno dei titolarissimi, così come Simone Ghidotti. Ve lo ricordate? Anche lui è un ex viola, con una lunga militanza nel settore giovanile. Sarà proprio con lui che Martinelli si lotterà il posto tra i pali: l'obiettivo per tutti è quello di evitare la retrocessione in Serie C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA