Dopo Martinelli è sempre più Samp-viola. La lista degli ex rischia di allungarsi

E' sempre più una Sampdoria a tinte viola. I blucerchiati stanno provando a prendere Mattia Viti e Christian Kouamé, dopo essersi assicurati nei giorni scorsi il prestito di Tommaso Martinelli. Il difensore ex Empoli è stato per gran parte della prima metà di stagione la riserva di Luca Ranieri, scendendo in campo 8 volte (spesso a gara in corso). Con il passaggio alla difesa a quattro da parte di Vanoli lo spazio per lui si è ulteriormente assottigliato ed è ipotizzabile l'interruzione del prestito con il Nizza che poi lo girerebbe al Doria. Kouamé invece, dopo aver recuperato dalla rottura del crociato, le chance sono state pochissime e l'ivoriano sembra ampiamente fuori dai piani viola.