La Fiorentina si prepara al debutto stagionale in Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Il club viola ha reso note tutte le informazioni relative all'acquisto dei tagliandi per la sfida degli ottavi di finale contro il Como, in programma allo Stadio Artemio Franchimartedì 27 gennaio alle ore 21:00.
Coppa Italia, Fiorentina-Como: info, promozioni e prezzi dei biglietti
Le fasi di vendita—
La vendita dei biglietti per i settori locali ha preso il via ufficialmente dalle ore 15:00 di ieri, mercoledì 14 gennaio.
⚠️ Nota bene: La gara è compresa nell’Abbonamento Serie A 2025/26. Gli abbonati potranno dunque accedere direttamente allo stadio con la propria tessera.
Tariffe e Promozioni—
Il club ha previsto diverse agevolazioni per favorire l'afflusso di tifosi:
Promo Insieme: In Curva Ferrovia sarà possibile acquistare biglietti a partire da 5 €, a condizione che l'acquisto sia abbinato a un biglietto a tariffa "Promo Gen Viola" o a un abbonamento stagionale.
Promo Gen Viola: Disponibile in tutti i settori locali.
Under 14: Biglietti a prezzo ridotto in tutti i settori e omaggio in Curva Ferrovia.
Curva Ferrovia: La tariffa "Intero" per questo settore sarà attiva solo dalle ore 15:00 del 23 gennaio.
Limitazioni per il settore ospiti—
In base alle disposizioni vigenti, è previsto il divieto di vendita dei titoli di accesso nei settori locali per i residenti nella provincia di Como. I tifosi lariani potranno acquistare esclusivamente i biglietti per il Settore Ospiti, a patto di essere sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società Como 1907.
I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point e in tutti i punti vendita Vivaticket abilitati.
