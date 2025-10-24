Fiorentina–Bologna: tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti

Si avvicina Fiorentina-Bologna

Si avvicina l’8ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 e cresce l’attesa per la sfida tra Fiorentina e Bologna, in programma domenica 26 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La società viola ha comunicato tutte le informazioni relative alla vendita dei biglietti, con indicazioni su settori, fasce orarie e restrizioni.

Vendita biglietti settori locali — I tagliandi per i settori locali saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 16 ottobre 2025. Saranno acquistabili sia i biglietti Intero sia quelli con Promo Generazione Viola, validi in tutti i settori locali.

Per la Curva Ferrovia, la vendita dei biglietti Intero sarà attiva solo presso il Fiorentina Point a partire dalle 15:00 di giovedì 24 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare [email protected].

Settore Ospiti – Curva Esterna CE1 — Per i residenti in Emilia-Romagna, l’acquisto dei biglietti è consentito esclusivamente per il settore Ospiti, e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Bologna FC 1909. Tuttavia, la vendita dei tagliandi per la Curva Esterna CE1 è momentaneamente sospesa, in attesa di comunicazioni ufficiali dalle autorità competenti, dato che il settore ha una capienza ridotta.

I tifosi sono invitati a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali della Fiorentina per tutte le novità e eventuali modifiche alle modalità di vendita.