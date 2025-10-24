Vi riportiamo le indicazioni fornite dalla Fiorentina in merito alla scontistica prevista sulle prossime due partite casalinghe, se viste entrambe allo stadio:
Pack 2 gare, con Lecce e Juventus prezzi ribassati: le info
Fiorentina-Lecce e Fiorentina-Juventus con un incentivo importante alla presenza dei tifosi da parte della società viola
"ACF Fiorentina comunica che a partire dalle ore 15:00 di venerdì 24 ottobre, sarà possibile acquistare il pacchetto valido per le 2 prossime partite casalinghe Lecce e Juventus di SERIE A ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due gare.
CALENDARIO DI VENDITA—
Dalle ore 15:00 del 24/10 fino alle ore 15:00 del 02/11 o fino ad esaurimento dei posti disponibili per il pack. I pack, infatti, sono a disponibilità limitata.
DATE E ORARI PARTITE—
Per entrambe le gare sarà necessaria l'InViola Premium Card
CAMBIO UTILIZZATORE—
Consentito esclusivamente per la gara contro US Lecce."
