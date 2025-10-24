Viola News
Pack 2 gare, con Lecce e Juventus prezzi ribassati: le info

Fiorentina-Lecce e Fiorentina-Juventus con un incentivo importante alla presenza dei tifosi da parte della società viola
Vi riportiamo le indicazioni fornite dalla Fiorentina in merito alla scontistica prevista sulle prossime due partite casalinghe, se viste entrambe allo stadio:

"ACF Fiorentina comunica che a partire dalle ore 15:00 di venerdì 24 ottobre, sarà possibile acquistare il pacchetto valido per le 2 prossime partite casalinghe Lecce e Juventus di SERIE A ad un prezzo vantaggioso rispetto all’acquisto dei singoli biglietti per le due gare.

CALENDARIO DI VENDITA

—  

Dalle ore 15:00 del 24/10 fino alle ore 15:00 del 02/11 o fino ad esaurimento dei posti disponibili per il pack. I pack, infatti, sono a disponibilità limitata.

DATE E ORARI PARTITE

—  

  • Domenica 02 Novembre h 15:00 - ACF Fiorentina vs US Lecce

  • Sabato 22 Novembre h 18:00 - ACF Fiorentina vs Juventus FC

    • Per entrambe le gare sarà necessaria l'InViola Premium Card

     CAMBIO UTILIZZATORE

    —  

    Consentito esclusivamente per la gara contro US Lecce."

