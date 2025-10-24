Caputo: “Pioli ha tutte le carte in regola per far ripartire la Fiorentina”

L'ex attaccante di Sassuolo, Empoli e Sampdoria, Ciccio Caputo, ha parlato a TMW anche dell'inizio di stagione complicato della Fiorentina. Queste le sue parole:
Le parole dell'ex centravanti, Francesco Caputo, sull'inizio di stagione complicato della Fiorentina di Stefano Pioli
Sinceramente non mi aspettavo questo inizio della Fiorentina. Ho molto stima di Pioli. Al contempo, però, dico che poteva succedere una situazione del genere. Pioli ha tutte le carte in regola per sapere come farla ripartire.
