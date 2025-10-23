Fortini: “Modello? Dodò. Vi spiego il mio ruolo e la scommessa con Dzeko”

Il giovane viola dopo lo 0-3 di Vienna: “Assist per Dzeko? Emozione unica. Ora sono tornato al 100%”

Sorridente e visibilmente emozionato, Niccolò Fortini ha parlato in mixed zone al termine della vittoria per 0-3 della Fiorentina contro il Rapid Vienna, una serata speciale anche per lui, autore dell’assist per il gol di Džeko.

“Per me è un onore vestire questa maglia che porto da otto anni. Ogni partita che gioco la affronto dando tutto, perché voglio onorare la maglia e i nostri tifosi che ci seguono sempre, in casa e in trasferta: sono grandiosi”.

Il giovane esterno ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della mentalità mostrata in campo:

“È stata una grandissima partita, l’abbiamo preparata bene per tutta la settimana. Sapevamo che non potevamo sbagliare. Il periodo non è semplice, ma sono sicuro al 100% che ne usciremo, perché siamo un grande gruppo e una grande squadra. Dobbiamo solo continuare a seguire l’idea del mister: è una persona fantastica e so che ci tirerà fuori da questo momento”.

Sull’assist a Dzeko, Fortini sorride:

“Edin me l’aveva detto a pranzo: ‘Oggi minimo gol o assist’. L’ho preso alla lettera: ho fatto assist, e farlo proprio per Dzeko è stato fantastico”.

Poi un pensiero sul suo recupero dopo l’infortunio:

“A maggio dell’anno scorso mi sono fatto male, è stata un’estate tosta, ho lavorato duramente per tornare al meglio. Ora sono al 100% e felice di essere tornato quello di prima”.

Infine, sul suo ruolo in campo:

“A me è indifferente giocare a destra o sinistra, dove mi mette il mister do sempre il massimo. Ho imparato tanto osservando Dodò e gli altri compagni: sono contento di come sto crescendo”.