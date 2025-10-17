Viola News
De Gea sposa la Fiorentina: “Siamo una famiglia. Questa città mi fa bene”

Lunga intervista dello spagnolo in cui spende bellissime parole per la città
Redazione VN

Il portiere viola David De Gea ha parlato in un'intervista ai microfoni di So Foot Arena. Queste le sue parolw:

"Fin dai primi giorni mi sono sentito bene qui a Firenze. Hai visto il centro d’allenamento? È impressionante, davvero. E visto che è il posto dove noi giocatori passiamo la maggior parte del nostro tempo, ha pesato nella scelta. Ma non è solo quello: con i miei compagni, lo staff, i medici, i fisioterapisti, i massaggiatori… siamo come una famiglia. Mi fa molto bene avere questo ambiente. Poi ci sono i tifosi: quando giochiamo in casa adoro guardare la curva che canta. E infine c’è la città, piena di storia. Tutto il mondo vuole visitare Firenze, e poterci vivere è un privilegio. È piccola, ma il clima è piacevole, la cucina fantastica… Tutto questo ha contribuito alla decisione di restare qui, con l’ambizione di fare bene e vincere un trofeo."

L'anno sabbatico

"Quello che ho imparato è che si può vivere benissimo senza il calcio. Direi di più: è stato uno dei migliori anni della mia vita, sul piano personale. Ho potuto passare molto più tempo con i miei cari e con persone che, per via della routine frenetica a Manchester, non riuscivo a vedere spesso. A dire il vero, l’unica cosa che mi è sembrata strana è stato quel primo giorno in cui non vai ad allenarti a Carrington, e resti a casa. La vita di gruppo è l’unica cosa che mi è un po’ mancata. Ma mi piace anche stare a casa con la mia famiglia, e quell’anno ne ho approfittato a pieno."

La Fiorentina

"Quando mi allenavo, sentivo già di non dover dimostrare nulla a nessuno. Mi rendevo conto che stavo bene, che ero pronto a giocare. Volevo solo continuare in un buon campionato, competitivo. Andare in una lega che, con tutto il rispetto, non è molto competitiva e dove le squadre sono in teoria più deboli… non fa per me. Avevo soprattutto tanta voglia di venire in Italia e provare la Serie A. Quando ho saputo che la Fiorentina era interessata, tutto si è deciso molto in fretta."

