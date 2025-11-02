Franchi, il dato sugli spettatori: più di 18mila per la sfida-salvezza al Lecce

Sono stati di 18mila e 184 persone i fischi assordanti che hanno accompagnato negli spogliatoi i giocatori della Fiorentina alla fine del primo tempo della sfida-salvezza contro il Lecce, che si è chiuso con il parziale di 0-1 in favore dei salentini in virtù della rete di Berisha a metà frazione. L'incasso totale lordo fatto registrare dalla società viola è di € 412.397,00.