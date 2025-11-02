Berisha sigla il gol del momentaneo 0-1 al Franchi, e la Curva Fiesole non ci sta. Cosi come all'ingresso, sono arrivati subito i fischi del Franchi, stanchi di vedere la squadra giocare cosi e di questi risultati.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina in svantaggio, i cori della Fiesole: “Uscite a mezzanotte” “Fate ridere”
news viola
Fiorentina in svantaggio, i cori della Fiesole: “Uscite a mezzanotte” “Fate ridere”
"Correre, bisogna correre, per vincere". Questo il coro intonato da tutta la Curva dopo il gol del Lecce
"Correre, bisogna correre, per vincere". Questo il coro intonato da tutta la Curva in riferimento alla prestazione della squadra in campo. Adesso la squadra viola è chiamata ad una reazione, anche nervosa, altrimenti le cose potrebbero mettersi veramente male. All'intervallo i fischi sono assordanti: "Fuori le p***e", il coro più gettonato da parte del tifo viola. Alla metà del secondo arrivano anche: "Se andiamo in B vi facciamo un culo così", "Fate ridere, fate ridere, fate ridere" e "Uscite a mezzanotte". Non viene risparmiato nemmeno l'ormai ex ds Pradè dopo le dimissioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA