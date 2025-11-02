Fiorentina in svantaggio, i cori della Fiesole: “Uscite a mezzanotte” “Fate ridere”

Viola News
"Correre, bisogna correre, per vincere". Questo il coro intonato da tutta la Curva dopo il gol del Lecce
Redazione VN

Berisha sigla il gol del momentaneo 0-1 al Franchi, e la Curva Fiesole non ci sta. Cosi come all'ingresso, sono arrivati subito i fischi del Franchi, stanchi di vedere la squadra giocare cosi e di questi risultati.

"Correre, bisogna correre, per vincere". Questo il coro intonato da tutta la Curva in riferimento alla prestazione della squadra in campo. Adesso la squadra viola è chiamata ad una reazione, anche nervosa, altrimenti le cose potrebbero mettersi veramente male. All'intervallo i fischi sono assordanti: "Fuori le p***e", il coro più gettonato da parte del tifo viola. Alla metà del secondo arrivano anche: "Se andiamo in B vi facciamo un culo così", "Fate ridere, fate ridere, fate ridere" e "Uscite a mezzanotte". Non viene risparmiato nemmeno l'ormai ex ds Pradè dopo le dimissioni.

