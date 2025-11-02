Neanche il tempo di fare la foto di rito prima di Fiorentina-Lecce, che la Curva, all'entrata dei calciatori in campo ha voluto sin da subito far capire come stanno le cose. Il periodo della Fiorentina si commenta da solo, ma il tifo ha voluto subito dire la sua
Fiorentina-Lecce, all’entrata in campo la Curva: “Tirate fuori le p***e”
Tantissimi i cori in riferimento alla squadra, come "Tirare fuori le palle", "Noi vogliamo gente che lotta" e infine il classico "Noi siamo la Fiorentina". Insomma, il tifo sostiene la squadra (come sempre) ma vuole vedere una reazione a partire da oggi pomeriggio.
