De Rossi viaggia verso Genova. È lui il favorito per il post-Vieira

Il destino di Genoa e Fiorentina in qualche modo sembra collegato. La classifica vede il Grifone ed i Viola occupare le ultime due posizioni, e con dei cambi dirigenziali in atto. Il nuovo ds del Genoa, Diego Lopez, ha scelto l'esonero di Patrick Vieira. Oggi in panchina contro il Sassuolo ci sarà Domenico Criscito, tecnico dell'under 17. Ma il futuro sarà diverso, e sembra Daniele De Rossi il prescelto. De Rossi era uno dei nomi che piaceva proprio a Daniele Pradè, e che spesso negli ultimi anni è stato accostato alla Fiorentina. Secondo Repubblica, il Genoa lo ha allertato, e l'ex Roma è in viaggio verso Genova, dove incontrerà i vertici del club.