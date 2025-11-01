Fiorentina, i convocati per il Lecce: la scelta su Gosens. Confermata un’assenza

Dopo lo scossone dato dall'addio di Daniele Pradè, la Fiorentina domani è attesa al Franchi, ore 15:00, contro il Lecce di Di Francesco. Stefano Pioli ha stilato la lista dei convocati: Gosens, come anticipato, non ce la farà, mentre è confermata l'assenza di Sabiri, già out nella sfida di mercoledì a San Siro contro l'Inter. Di seguito la lista: