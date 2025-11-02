Fiorentina, perché Gudmundsson non gioca contro il Lecce

Alla lettura delle formazioni ufficiali di Fiorentina-Lecce, la sorpresa più grande è stata quella dell'esclusione di Albert Gudmundsson: al posto del numero 10 gioca Edin Dzeko in appoggio a Moise Kean.
Un'esclusione importante in una gara fondamentale: cosa è successo? Infortunio o scelta tecnica?
Non filtrano novità dal punto di vista della condizione fisica dell'ex Genoa, dunque si presume che si tratti di una scelta tecnica dell'allenatore Stefano Pioli, che ha lasciato in panchina anche Rolando Mandragora a vantaggio di Fagioli e Ndour a centrocampo.
