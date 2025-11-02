Pioli alla disperata: toglie tutto il centrocampo all’intervallo, poi Kean-Piccoli

In un clima surreale, la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato il secondo tempo contro il Lecce con un gol di svantaggio: nel tentativo di dare una svolta al pomeriggio e di avviare la rimonta, il tecnico viola ha lasciato negli spogliatoi tutta la mediana iniziale, ovvero Nicolussi, Ndour e Fagioli, per inserire Sohm, Mandragora e Gudmundsson, aumentando il peso offensivo.