In un clima surreale, la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato il secondo tempo contro il Lecce con un gol di svantaggio: nel tentativo di dare una svolta al pomeriggio e di avviare la rimonta, il tecnico viola ha lasciato negli spogliatoi tutta la mediana iniziale, ovvero Nicolussi, Ndour e Fagioli, per inserire Sohm, Mandragora e Gudmundsson, aumentando il peso offensivo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Pioli alla disperata: toglie tutto il centrocampo all’intervallo, poi Kean-Piccoli
news viola
Pioli alla disperata: toglie tutto il centrocampo all’intervallo, poi Kean-Piccoli
I cambi della Fiorentina alla ricerca del pareggio contro il Lecce
All'ora di gioco, senza effetti sortiti, ecco Piccoli per Dzeko: massima offensiva, dunque, per evitare una sconfitta che risulterebbe indifendibile al fischio finale dell'arbitro Rapuano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA