Pioli alla disperata: toglie tutto il centrocampo all’intervallo, poi Kean-Piccoli

Pioli alla disperata: toglie tutto il centrocampo all’intervallo, poi Kean-Piccoli - immagine 1
I cambi della Fiorentina alla ricerca del pareggio contro il Lecce
Redazione VN

In un clima surreale, la Fiorentina di Stefano Pioli ha cominciato il secondo tempo contro il Lecce con un gol di svantaggio: nel tentativo di dare una svolta al pomeriggio e di avviare la rimonta, il tecnico viola ha lasciato negli spogliatoi tutta la mediana iniziale, ovvero Nicolussi, Ndour e Fagioli, per inserire Sohm, Mandragora e Gudmundsson, aumentando il peso offensivo.

All'ora di gioco, senza effetti sortiti, ecco Piccoli per Dzeko: massima offensiva, dunque, per evitare una sconfitta che risulterebbe indifendibile al fischio finale dell'arbitro Rapuano.

