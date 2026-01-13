Ieri e oggi tutti a casa. I calciatori della Fiorentina e se non a casa comunque liberi da impegni e dalla presenza al Viola Park, perché Vanoli ha concesso due giorni di stop al gruppo al culmine di un periodo intenso e in vista di un altro che si annuncia ugualmente ricco di partite e appuntamenti di rilievo: le due settimane che cominceranno domenica con la trasferta di Bologna proseguiranno poi (sabato 24) con l’arrivo del Cagliari al Franchi, a cui si aggiungerà il Como di scena sempre a Firenze per gli ottavi di Coppa Italia (martedì 27) e terminerà tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio con un nuovo viaggio per De Gea e compagni, stavolta in casa dei campioni d’Italia del Napoli.
Corriere dello Sport
Fiorentina, altro giorno libero. Poi tour de force con Bologna, Cagliari e Como
La Fiorentina tornerà ad allenarsi domani
Da qui l’esigenza di tirare il fiato, ma da domani la Fiorentina deve ripartire con rinnovato slancio, forte dei cinque punti conquistati nelle ultime tre gare (otto nelle ultime cinque) per migliorare rendimento e tenuta atletica.
Non solo per questo saranno sotto osservazione le condizioni di tutti al Viola Park, e in particolare quelle di Dzeko (fuori contro Cremonese, Lazio e Milan) e di Fazzini che due giorni fa è tornato in panchina dopo una lunga assenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.
