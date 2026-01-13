Fiorentina, altro giorno libero. Poi tour de force con Bologna, Cagliari e Como

Ieri e oggi tutti a casa. I calciatori della Fiorentina e se non a casa comunque liberi da impegni e dalla presenza al Viola Park, perché Vanoli ha concesso due giorni di stop al gruppo al culmine di un periodo intenso e in vista di un altro che si annuncia ugualmente ricco di partite e appuntamenti di rilievo: le due settimane che cominceranno domenica con la trasferta di Bologna proseguiranno poi (sabato 24) con l’arrivo del Cagliari al Franchi, a cui si aggiungerà il Como di scena sempre a Firenze per gli ottavi di Coppa Italia (martedì 27) e terminerà tra gli ultimi giorni di gennaio e i primi di febbraio con un nuovo viaggio per De Gea e compagni, stavolta in casa dei campioni d’Italia del Napoli.