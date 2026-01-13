Sentite CorFio: “La Fiorentina frena su Baldanzi. Fortini? Svelata la cifra”

Fabio Paratici, costretto a operare ancora lontano da Firenze fino a febbraio, l’attuale direttore sportivo Goretti, punto di riferimento sul territorio, e l’allenatore Vanoli sono i tre protagonisti del mercato della Fiorentina. Il loro compito è duplice: gestire un presente delicato, legato alla salvezza, e allo stesso tempo pianificare il futuro, senza modificare le strategie già definite in termini di profili e obiettivi. In questo contesto si inserisce l’interesse viola per Baldanzi, giocatore ritenuto funzionale all’evoluzione tattica di Vanoli, che sta lavorando su un 4-3-3 ma non esclude il passaggio al 4-2-3-1.