Sentite CorFio: “La Fiorentina frena su Baldanzi. Fortini? Svelata la cifra”

Fabio Paratici, costretto a operare ancora lontano da Firenze fino a febbraio, l’attuale direttore sportivo Goretti, punto di riferimento sul territorio, e l’allenatore Vanoli sono i tre protagonisti del mercato della Fiorentina. Il loro compito è duplice: gestire un presente delicato, legato alla salvezza, e allo stesso tempo pianificare il futuro, senza modificare le strategie già definite in termini di profili e obiettivi. In questo contesto si inserisce l’interesse viola per Baldanzi, giocatore ritenuto funzionale all’evoluzione tattica di Vanoli, che sta lavorando su un 4-3-3 ma non esclude il passaggio al 4-2-3-1.
Nelle ultime ore, tuttavia, l’ipotesi Baldanzi ha subito una frenata, nonostante la Fiorentina resti vigile sul giocatore. La Roma, che attende sviluppi su Raspadori, è vicina a chiudere per due attaccanti, mentre viola e giallorossi discutono con l’Empoli di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro. Al momento però la Fiorentina non sembra intenzionata ad affondare subito il colpo, preferendo valutare soluzioni alternative.
La priorità dei viola, infatti, è individuare un’ala mancina più “classica”, capace di completare il modulo scelto dall’allenatore. Baldanzi resta comunque un’opzione, utile anche come soluzione a gara in corso, ma la società continua a fare muro su Fortini, profilo che Gasperini vorrebbe alla Roma.Il nodo riguarda il rinnovo del giovane terzino: per blindarlo serve un accordo rapido, fermo restando che la Fiorentina non prenderà in considerazione una cessione per meno di 15 milioni di euro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
