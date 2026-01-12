Sky: “Il terzo colpo potrebbe essere Harrison. Società a lavoro”

Brescianini e Solomon non saranno i soli due colpi del mercato invernale della Fiorentina. La società viola è a lavoro per confezionare il terzo colpo. Secondo Sky Sportun nome buono potrebbe essere Jack Harrison, esterno del Leeds United. La società si è messa in moto per regalare a Vanoli un'altra ala. Harrison in questa stagione ha collezionato 13 presenze con i Whites di Farke. Classe 1996, esterno che può giocare su entrambe le fasce nell'ipotetico 4-3-3 di Vanoli.