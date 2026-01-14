Dopo i primi passi al Viola Park, l'inserimento nel gruppo e alcuni minuti in campo, è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali per i nuovi acquisti della Fiorentina. Domani, giovedì 15 gennaio, sarà il giorno di Marco Brescianini e Manor Solomon.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Solomon e Brescianini si presentano: ecco quando parleranno in conferenza stampa
news viola
Solomon e Brescianini si presentano: ecco quando parleranno in conferenza stampa
Domani è il giorno di Marco Brescianini e Manor Solomon: ecco la data e l'orario ufficiale della loro presentazione in sala stampa al Viola Park
I due volti nuovi del mercato invernale (in attesa di Harrison) si presenteranno davanti ai media per la consueta conferenza stampa di rito. L'appuntamento è fissato per le ore 11:30 presso la sala stampa del Wind3 Media Center all'interno del Viola Park. Sarà l'occasione per ascoltare le prime sensazioni dell'ex centrocampista dell'Atalanta e dell'esterno d'attacco arrivato in prestito dal Tottenham.
Come di consueto, potrete seguire la diretta testuale della conferenza stampa integrale qui su Violanews.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA