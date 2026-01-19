Fiorentina 2025/26, il mercato di gennaio e il 7° monte ingaggi in Serie A

Nella tabella riassuntiva di questo articolo riportiamo gli ingaggi percepiti dai giocatori viola per la stagione 2025/26 . Sono 28 al momento quelli che costituiscono la rosa a disposizione di Paolo Vanoli . Ovviamente sono considerati gli stipendi dei nuovi acquisti , e dei giocatori che gravitano in orbita prima squadra. La Fiorentina - vi anticipiamo - attualmente è 7° per monte ingaggi in Serie A , con quasi 65 milioni lordi a bilancio per gli stipendi dei soli calciatori.

In particolare a "pesare" sulle casse viola ci sono gli acquisti estivi, molti dei quali rivelatisi sbagliati. A cominciare da Edin Dzeko: contratto annuale, con opzione, a 1,8 milioni netti, comprensivi di bonus. Se Viti se ne è già andato, l'altro ex Empoli Jacopo Fazzini, quasi mai impiegato, ne percepisce 1,2 fino al 2030. Arriviamo poi a Simon Sohm che è già in uscita, direzione Bologna. Lo svizzero in estate ha firmato un contratto remunerativo fino al 2030, a 1,3/1,4 milioni netti. Quindi Roberto Piccoli dal Cagliari: anche lui ha firmato un contratto fino al 2030, a 1,6 milioni stagionali. A fine estate arrivò Hans Nicolussi Caviglia (dal Venezia), prestito con diritto di riscatto - verosimilmente potrebbe essere risolto anticipatamente già a gennaio - e stipendio di 900mila euro all'anno. Infine Tariq Lamptey (dal , pagato a 6 milioni al Brighton, salario da 1,5 milioni per i prossimi 4 anni (2029) e che si è gravemente infortunato alla prima presenza.