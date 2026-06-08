Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il comunicato

news viola

UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il comunicato

UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il comunicato - immagine 1
Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco il comunicato del club viola e i dettagli del contratto
Redazione VN

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo aver risolto il contratto con il Sassuolo nei giorni scorsi, il tecnico ha firmato oggi l'accordo che dà il via alla sua avventura sulla panchina viola.

Il comunicato del club

—  

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.

Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus.

Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. Nel corso della sua carriera, il nuovo Mister viola ha allenato anche, tra le altre l’ Olympique Lione, il Frosinone ed il Sassuolo, centrando due promozioni dalla Serie B alla Serie A e raggiungendo, nel corso dell’ultima stagione alla guida dei neroverdi, l’ undicesimo posto in classifica da neopromosso.

Tutta la Fiorentina è lieta di accogliere con grande entusiasmo un Campione del Mondo e un allenatore che ha dalla sua competenza, freschezza ed entusiasmo: benvenuto Mister Fabio Grosso!

Il nuovo allenatore viola ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Leggi anche
Grosso già carico: “Non faccio promesse. Ma sento la responsabilità”
Commisso accoglie Grosso: “Più di un Campione. Ci renderà più forti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA