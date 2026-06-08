UFFICIALE – Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Il comunicato

Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco il comunicato del club viola e i dettagli del contratto

Adesso è arrivato anche il comunicato ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo aver risolto il contratto con il Sassuolo nei giorni scorsi, il tecnico ha firmato oggi l'accordo che dà il via alla sua avventura sulla panchina viola.