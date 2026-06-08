Il nuovo tecnico della Fiorentina Fabio Grosso si è espresso così ai canali ufficiali del club dopo la firma sul contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2028:
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Grosso già carico: “Non faccio promesse. Ma sento la responsabilità”
Fabio Grosso pronuncia le sue primissime parole da allenatore della Fiorentina e si mostra già pronto per la nuova avventura
Parla il tecnico—
Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità. Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione. Sono sinceramente entusiasta e non vedo l’ora di iniziare.
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