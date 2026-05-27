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Come giocherebbe la Fiorentina con Grosso

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Grosso e la Fiorentina: come giocherebbe il tecnico alla guida dei viola? L'approfondimento su modulo e interpreti
Redazione VN

Fabio Grosso è il nome forte per succedere a Vanoli sulla panchina della Fiorentina: il tecnico, protagonista di una salvezza più che tranquilla alla guida del Sassuolo dopo averlo riportato in Serie A, è pronto a riabbracciare Fabio Paratici, grazie al quale ha cominciato il suo percorso da allenatore nelle giovanili della Juventus.

L'offerta

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La rincorsa della Fiorentina parte da marzo, quando il tacito accordo è stato quello di riaggiornarsi a salvezza raggiunta. Una volta centrato l'obiettivo da Vanoli, i contatti sono ripresi e si è giunti ad un accordo verbale su di un contratto biennale. L'ad neroverde Carnevali ha confermato a Sky che la volontà di Grosso è quella di cambiare squadra.

La Fiorentina di Grosso

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Ma come giocherebbe la Fiorentina con Grosso? Il tecnico ex Frosinone usa il 4-3-3 come ha fatto Vanoli nella seconda parte di stagione, quindi con gli uomini attuali la formazione tipo non si discosta molto da quella alla quale siamo abituati: c'è però di mezzo un mercato intero, e c'è da scommettere che il volto viola sarà trasfigurato nei prossimi mesi. Laurienté, per esempio, è un nome che potrebbe tornare di moda per la fascia sinistra in caso di mancato riscatto di Solomon dal Tottenham.

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Kean, Gudmundsson. All. Grosso. 

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