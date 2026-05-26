Fabio Grosso sembra essere sempre più vicino alla Fiorentina. Il dg dei neroverdi, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro del proprio tecnico a Sky. L'occasione erano i festeggiamenti per i 30 anni della P&P Sport Management di Federico Pastorello:
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VIOLA NEWS news viola Carnevali: “Grosso? Pare non voglia continuare, ma qua si lavora altrettanto bene”
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Carnevali: “Grosso? Pare non voglia continuare, ma qua si lavora altrettanto bene”
Fabio Grosso si avvicina alla Fiorentina. Carnevali non smentisce il possibile addio
"Con Fabio c'è un rapporto speciale, il piacere sarebbe nostro nel voler continuare con lui. Dovevamo sentirci anche poco fa, poi tra una cosa ad un'altra non ci siamo riusciti. Parlando un po' col suo agente, credo che sia la volontà di non continuare con il Sassuolo Calcio. Ci troveremo, spero, per definire la situazione. Anche da parte nostra, dobbiamo muoverci e pensare, nel caso lui sia convinto di lasciare, quale sarebbe il sostituto"
Le destinazioni: "Fiorentina e Bologna magari hanno uno step in più, ma anche il Sassuolo ha dimostrato di essere una società che lavora bene. Non abbiamo mai trattenuto nessuno, siamo i primi a essere felici se il nostro allenatore può andare in un altro club"
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