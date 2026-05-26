Tiago Pinto è sicuro: “Iraola è il nostro segreto, un tecnico speciale”

"Questa grande stagione è stata possibile solo perché Andoni Iraola non è solo un grande allenatore ma una persona di un altro mondo, di umiltà, con senso di responsabilità per il club. Non ha il minimo egoismo, senza di lui questo passaggio non sarebbe stato possibile. Quando Andoni ci ha fatto capire che era dell’idea di non continuare, ci siamo confrontati col nostro dipartimento di scouting degli allenatori e abbiamo cercato profili giusti per il nostro progetto, modo di giocare e quello che vogliamo fare nei prossimi anni"