Criscitiello duro: “Annata disastrosa. Salvezza tutt’altro che scontata”

Tempo di bilanci in casa Fiorentina dopo una stagione vissuta tra enormi difficoltà e risultati ben al di sotto delle aspettative. Nelle sue pagelle di fine anno, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello non usa mezzi termini e assegna ai viola un pesante 4,5 , definendo l’annata “un vero disastro”. Nel commento spazio anche ai cambi societari e tecnici, da Paratici a Vanoli fino a Pioli , indicato come una delle principali delusioni della stagione.

Fiorentina, goto 4,5. Un vero disastro. Poi arriva Paratici e sistema molte cose. Vanoli, tra più alti che bassi, porta la barca in porto. Una stagione cosi, a Firenze, non potrà mai più capitare. La salvezza non era scontata quando una big si ritrova ultima in classifica per molti mesi. Pioli non ha mai ingranato e ha pesato anche a livello economico. Per fortuna che è finita senza drammi.