FOTO – Ag. Vanoli e la classifica del girone di ritorno in Serie A: “No words”

La classifica di Serie A nel girone di ritorno e la scritta "No words", senza parole. È quanto ha condiviso su Instagram Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli. Il procuratore che tra i tag inserisce sia la Fiorentina che lo stesso Vanoli, sottolinea così i risultati raggiunti dall'allenatore sulla panchina viola. 29 punti ottenuti nel girone di ritorno (dei 42 totali ndr), +16 rispetto a quello di andata.