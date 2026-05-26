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VIOLA NEWS social FOTO – Ag. Vanoli e la classifica del girone di ritorno in Serie A: “No words”

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FOTO – Ag. Vanoli e la classifica del girone di ritorno in Serie A: “No words”

Vanoli
Il procuratore di Vanoli condivide la classifica di Serie A del girone di ritorno per elogiare lavoro e risultati del tecnico alla Fiorentina
Redazione VN

La classifica di Serie A nel girone di ritorno e la scritta "No words", senza parole. È quanto ha condiviso su Instagram Andrea D'Amico, agente di Paolo Vanoli. Il procuratore che tra i tag inserisce sia la Fiorentina che lo stesso Vanoli, sottolinea così i risultati raggiunti dall'allenatore sulla panchina viola. 29 punti ottenuti nel girone di ritorno (dei 42 totali ndr), +16 rispetto a quello di andata.

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