Le ultime ore da allenatore della Fiorentina che è stata o a breve le prime da allenatore della Fiorentina che sarà? Paolo Vanoli aspetta e non spera, nel senso che lui ha ben chiaro il percorso fatto con De Gea e compagni e per quello sa di meritare la conferma.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “La volontà di Vanoli è una. Ecco quando incontrerà Paratici”
Corriere dello Sport
CorSport: “La volontà di Vanoli è una. Ecco quando incontrerà Paratici”
Mentre prende forza il nome di Grosso per la panchina viola, Vanoli non spera e aspetta che si pronunci Paratici
Vanoli—
Non per riconoscenza, ma per farsi carico poi del progetto di rilancio della squadra violache il tecnico varesino ha portato fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, garantendole ancora la non scontata Serie A. Quindi, mentre prende forza il nome di Grosso per la panchina viola, Vanoli non spera e aspetta che si pronunci Paratici, con cui ha continuato ad avere contatti in questi giorni e che presto incontrerà per mettere un punto definitivo.
Incontro con Paratici—
La stima e la considerazione di altre società non gli mancano anche per la salvezza firmata a Firenze. Oggi l’incontro? Difficile. Molto più probabile domani. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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