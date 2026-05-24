Il futuro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo resta tutto da scrivere. Come riportato da Nicolò Schira, è previsto un incontro a metà della prossima settimana tra il club neroverde e l’allenatore per discutere i piani futuri.
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Schira: “Grosso-Sassuolo, a breve l’incontro. Il tecnico ha però le idee chiare”
Il futuro di Fabio Grosso sulla panchina del Sassuolo resta tutto da scrivere. Come riportato da Nicolò Schira, è previsto un incontro a metà della prossima settimana tra il club neroverde e l’allenatore per discutere i piani futuri. LE...
Nonostante un contratto valido fino al 2027, Grosso sarebbe orientato a valutare nuove opportunità dopo essere stato contattato da diversi club nelle ultime settimane. Una situazione che potrebbe presto innescare un effetto domino nel valzer delle panchine di Serie A.
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