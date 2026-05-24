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Le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo: un ex viola in campo

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Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo, match valevole per l'ultima giornata di Serie A 2025-2026.
Redazione VN

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo, match valevole per l'ultima giornata di Serie A 2025-2026. Per quanto riguarda il Parma, in campo dal primo minuto l'ex viola Nicolussi Caviglia, mentre per i neroverdi Grosso fa rimanere in panchina l'altro ex gigliato Nzola. Ecco le formazioni.

PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita; Mikolajewski, Pellegrino. All. Cuesta

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SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

M'Bala Nzola
SASSUOLO, ITALY - APRIL 17: Marc-Oliver Kempf of Como 1907 challenges M'Bala Nzola of US Sassuolo Calcio during the Serie A match between US Sassuolo Calcio and Como 1907 at Mapei Stadium Citta del Tricolore on April 17, 2026 in Sassuolo, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)
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