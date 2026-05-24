SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
© RIPRODUZIONE RISERVATA
altre news
Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Parma-Sassuolo, match valevole per l'ultima giornata di Serie A 2025-2026. Per quanto riguarda il Parma, in campo dal primo minuto l'ex viola Nicolussi Caviglia, mentre per i neroverdi Grosso fa rimanere in panchina l'altro ex gigliato Nzola. Ecco le formazioni.
PARMA (5-3-2): Corvi; Britschgi, Circati, Troilo, Valenti, Valeri; Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita; Mikolajewski, Pellegrino. All. Cuesta
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
© RIPRODUZIONE RISERVATA