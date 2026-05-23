L'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di vinta contro il Pisa. Le sue parole, partendo dalla stagione appena conclusa:
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Sarri ammette: “Non mi sono sentito ascoltato quest’anno”
Le parole dell'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, sulla stagione complicata e il suo futuro ancora da decidere
Alla squadra ho detto solo grazie. In una stagione devastante hanno sbagliato qualche partita, ma mollare mai. Gli ho detto che non sono la squadra più forte che io abbia allenato dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista dei valori morali è la migliore che io abbia allenato.
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Sul futuro—
Ultima panchina con la Lazio? Non ne ho idea, sono ancora sotto contratto, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane valuteremo tutto. Non sono particolarmente contento, mi sono sentito non ascoltato quest'anno, ma c'è un contratto e vediamo.
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